⁠⁠⁠⁠⁠نائب أمير الجوف يبحث استثمار بحيرة دومة الجندل - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف مع أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، الإجراءات التي اتبعتها أمانة الجوف وبلدية محافظة دومة الجندل لتطوير بحيرة دومة الجندل وإيجاد المرافق والخدمات الهامة وزيادة المسطحات الخضراء التي يحتاجها مثل هذا الموقع السياحي باستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين، وطرح المنافسات أمامهم وتسهيل إجراءات الاستثمار لهم، للاستفادة من إقامة المرافق الحيوية كالمنتزهات والمنتجعات والفنادق والمشروعات السياحية الأخرى التي يحتاجها السواح .

واستعرض الأمير عبدالعزيز بن فهد مشكلة بحيرة الصرف الصحي ومدى خطورتها على البيئة ، حيت أبان المهندس القحطاني أن العمل جاري الان على تنفيذ مشروع نقل مياه البحيرية إلى مدينة وعد الشمال بمحافظة طريف للاستفادة من المياه بعد معالجتها .

وشدد سمو نائب أمير الجوف على إيجاد الحلول ومعالجة الوضع الحالي للبحيرة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة لحين إستكمال المشروع والتخلص من المياه .