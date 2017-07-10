" تعليم الشورى " : سيتم تطبيق برامج الياقة البدنية للبنات بما يتفق مع الشريعة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور ناصر الموسى ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى، أن اللجنة تقدمت بتوصية في تقريرها الذي سوف ترفعه للمجلس قريباً تؤكد فيها على قرار المجلس الذي ينص على ” دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع ضوابط الشريعة ومع طبيعتهن ووضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات ” .

وقال إن اللجنة قد ضمنت توصية تؤكد على هذا القرار الذي صدر برقم 49/29 وتاريخ 14/6/1435هـ في توصياتها المقدمة على تقرير وزارة التعليم للعام المالي 1437/1438هـ الذي وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالته على جدول أعمال المجلس للفترة القادمة وذلك في اجتماعها السابع الذي عقدته أمس الأحد الموافق 15/10/1438هـ.

وأشار إلى أن عدم موافقة المجلس على توصية تقدمت بها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الجلسة العادية الثالثة والأربعين التي عقدت اليوم الاثنين وتطالب فيها بأن تنسق الهيئة العامة للرياضة مع وزارة التعليم لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات, وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي؛ لا يعد معارضة لهذا التوجه وإنما تجنباً لتكرار إصدار قرار مشابه لقرار تم إصداره في السابق وحتى لا تتداخل قرارات المجلس وتتضارب أمام الجهات التنفيذية .