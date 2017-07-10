بالفيديو.. مواطن يوثق ريّ مزارع النخيل بالمدينة بمياه الصرف - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وثق مواطن عبر مقطع تداوله ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي استخدام أصحاب مزارع النخيل بمركز المندسة التابع لمنطقة المدينة المنورة مياه الصرف في ري مزارعهم.

وتساءل المواطن عبر الفيديو ،عن علم وزارة الصحة والبلدية والزراعة بمثل هذه الممارسة الكارثية التي تهدد حياة الناس.