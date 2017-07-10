بالفيديو.. مواطن يوثق ريّ مزارع النخيل بالمدينة بمياه الصرف - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يوثق ريّ مزارع النخيل بالمدينة بمياه الصرف
وثق مواطن عبر مقطع تداوله ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي استخدام أصحاب مزارع النخيل بمركز المندسة التابع لمنطقة المدينة المنورة مياه الصرف في ري مزارعهم.
وتساءل المواطن عبر الفيديو ،عن علم وزارة الصحة والبلدية والزراعة بمثل هذه الممارسة الكارثية التي تهدد حياة الناس.
abdul[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 11 ساعة
فضلات الانسان او الغائط يعتبر من الاسمدة العضوية وافضل بكثير من الاسمدة الكمياوية والمصنعة وذالك لرشه في المزارع والجناين ويستعمل في معظم الدول بما في ذالك في امركا تحت مسمي BIOSOLID..غوغلوها ان شئتم. وان استخدام اكثر من اربعمائة مزرعة في المدينة المنورة – حسب تقرير الفديو – لتلك المياة المشبَّعة بروث الآدميين ولم يحصل وباء او طاعون او اي مرض لخير دليل علي سلامة استخدام الغائط كسماد عضوي في النخيل والمزارع، بل سبيل من سبل اعادة تدوير ممتاز. اما عن النجاسة، تتطهر بعد ان تجفه الشمس وتضربه الهواء وتذهب رائحته.
abdul[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 11 ساعة
فضلات الانسان او الغائط يعتبر من الاسمدة العضوية وافضل بكثير من الاسمدة الكمياوية والمصنعة وذالك لرشه في المزارع والجناين ويستعمل في معظم الدول بما في ذالك في امركا تحت مسمي BIOSOLID..غوغلوها ان شئتم. وان استخدام اكثر من اربعمائة مزرعة في المدينة المنورة – حسب تقرير الفديو – لتلك المياة المشبَّعة بروث الآدميين ولم يحصل وباء او طاعون او اي مرض لخير دليل علي سلامة استخدام الغائط كسماد عضوي في النخيل والمزارع، بل سبيل من سبل اعادة تدوير ممتاز. اما عن النجاسة، تتطهر بعد ان تجفه الشمس وتضربه الهواء وتذهب رائحته، حتي الخمر يتطهر بعد ان تضربه الحرارة والهواء في قدر مفتوح الغطاء.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 11 ساعة
شمس تطلع خبر يبان ,,,