وثيقة مسربة تكشف حدوث انشقاق بالجيش القطري - صحيفة صدى الالكترونية

وثيقة مسربة تكشف حدوث انشقاق بالجيش القطري
كشفت وثيقة مسربة نشرتها الشيخة نوف بن أحمد أل ثانى، رئيس ائتلاف المعارضة القطرية، عبر تغريدة على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، «تويتر»، عن حدوث انشقاق بالجيش القطري اعتراضا تفويض ضابط تركى، وهو اللواء ” طيب أورال أوغلو ” ، بمهام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الوثيقة المنشورة موقعة من قبل اللواء ناصر بن سعد آل ثانى، والعقيد سلطان منصور السبيعى، أعلنا فيها اعتراضهما على تفويض «أوغلو»، بمهام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، ومنحه كافة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بالمنصب قانونا.
وجاء نص الوثيقة كالتالى، ” نظرًا لما آلت إليه الأمور فى قطر، وتحديدًا بعد تعيين الجنرال التركى، طيب آورال أوغلو، فى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية بالإنابة، وهو منصب لا يمنح إلا من ولى العهد، نظرًا لحيويته، حيث إنه أعلى من منصب وزير الدولة لشئون الدفاع، ورئيس الأركان، ونحن إذا أقسمنا على عدم خيانة الوطن، وما تم مؤخرًا من تمكين الجيش التركى، والحرس الثورى الإيرانى، من تغلل، يعد خيانة عظمى، يتعين محاسبة مرتكبها ” .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 14 ساعة
هههههههههه انشقاق بالجيش القطري !!!! وهل 14 الف جندي يعتبر جيش ؟ الجيش القطري 75 % منة مرتزقة أصلا من الهند / باكستان / اليمن / الصومال / مصر / الأردن / الفلبين / وجنسيات أخرى عديدة يمكن 2000 الى 3000 قطري فقط القطريين بالجيش
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 14 ساعة
صابهم الحار البارد ,,,
,,, استعانوا باالمشعوذين ،، وزادوهم رهقا ,, تشتت آراءهم ,,,
,, اللي مايحسب للأمور حسابها ، ويتصرف حسب مايملي عليه الكره المبغض ، يلقى مثل هاالأمور واتعس من ذالك ,,
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 13 ساعة
أظن لو ارسل عاملي سيران لهم فقطر
بيحطونه ضابط رفيع المستوى ولا وزير
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو بدر الهلالي[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 8 ساعات
*الله يكون في العون…..الخ للمعلومية نص الشعب القطري قبائل من السعودية قحاطين درجة أولى ومن ثم سبعان ورشايده وهواجر يرجعون في قحطان وشمامره وعنزه…* والباقي من الأخوان في الدول الأخرى😎