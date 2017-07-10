وثيقة مسربة تكشف حدوث انشقاق بالجيش القطري - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشفت وثيقة مسربة نشرتها الشيخة نوف بن أحمد أل ثانى، رئيس ائتلاف المعارضة القطرية، عبر تغريدة على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، «تويتر»، عن حدوث انشقاق بالجيش القطري اعتراضا تفويض ضابط تركى، وهو اللواء ” طيب أورال أوغلو ” ، بمهام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الوثيقة المنشورة موقعة من قبل اللواء ناصر بن سعد آل ثانى، والعقيد سلطان منصور السبيعى، أعلنا فيها اعتراضهما على تفويض «أوغلو»، بمهام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، ومنحه كافة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بالمنصب قانونا.

وجاء نص الوثيقة كالتالى، ” نظرًا لما آلت إليه الأمور فى قطر، وتحديدًا بعد تعيين الجنرال التركى، طيب آورال أوغلو، فى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية بالإنابة، وهو منصب لا يمنح إلا من ولى العهد، نظرًا لحيويته، حيث إنه أعلى من منصب وزير الدولة لشئون الدفاع، ورئيس الأركان، ونحن إذا أقسمنا على عدم خيانة الوطن، وما تم مؤخرًا من تمكين الجيش التركى، والحرس الثورى الإيرانى، من تغلل، يعد خيانة عظمى، يتعين محاسبة مرتكبها ” .