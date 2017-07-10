⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. بلدية عشيرة تضبط 17 مخالفة تتعلق بالنظافة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية عشيرة الفرعية، شمال محافظة الطائف، حملة علي الأسواق أسفرت عن ضبط 17 مخالفة تتعلق بالنظافة، وسوء حفظ وتخزين الأطعمة، وسوء التهوية، وانتهاء الكرت الصحي، وسوء أواني الطهي، علاوةً على مخالفات وتجاوزات الاشتراطات الصحية.

وكانت قد داهمت تلك الفرق، عددًا من المرافق المخالفة ذات العلاقة بالصحة العامة، داخل نطاق البلدية، وشملت الجولة: المطاعم، والمطابخ، ومحلات الوجبات السريعة وبيع المواد الغذائية، والمخابز داخل المركز وعلى الطرق السريعة.

وقالت أمانة الطائف، إنها كثفت حملاتها الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة؛ لتصحيح أوضاع المحلات المخالفة، من خلال الجولات الميدانية للبلديات المرتبطة والفرعية، وتوعية العاملين بالمنشأة، بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعدم التهاون في تطبيقها، وتطبيق غرامات رادعة وفق الأنظمة والتعليمات.