جوازات الرياض: الأزدحام بسبب بعض المراجعين - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

شهدت إدارة جوازات منطقة الرياض يوم أمس وصباح اليوم الاثنين، تواجد أعداد كبيرة من المراجعين من اجل إنهاء أجراءتهم بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، وتعثر بعض الإجراءات في نظام ابشر وخدمة مقيم .

وكانت جوازات الرياض قد سجلت النسبة الأعلى بين إدارات الجوازات في المملكة من حيث نسبة المراجعين، وقد وجه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى لجميع إدارات الجوازات في مناطق المملكة بسرعة انجاز جميع المعاملات للمراجعين وعدم تأخيرها .