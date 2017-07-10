جوازات الرياض: الأزدحام بسبب بعض المراجعين - صحيفة صدى الالكترونية

جوازات الرياض: الأزدحام بسبب بعض المراجعين
شهدت إدارة جوازات منطقة الرياض يوم أمس وصباح اليوم الاثنين، تواجد أعداد كبيرة من المراجعين من اجل إنهاء أجراءتهم بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، وتعثر بعض الإجراءات في نظام ابشر وخدمة مقيم .
وكانت جوازات الرياض قد سجلت النسبة الأعلى بين إدارات الجوازات في المملكة من حيث نسبة المراجعين، وقد وجه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى لجميع إدارات الجوازات في مناطق المملكة بسرعة انجاز جميع المعاملات للمراجعين وعدم تأخيرها .
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 13 ساعة
معروف الشي ذا عقب كل إجازه
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 715 ] نشر منذ 9 ساعات
فيه شي في علم الادارة اسمه ادارة ازمات .. يعني المفروض الجوازات تتوقع مثل هالتكدس ولديها خطة لتييسير اجراءات المراجع خاصة مع هالاجواء الحارة وياليت يكون فيه توجيه من ادارة الجوازات للموظفين بمراعاة المراجعين ترى الابتسامة والكلمة الطيبه ما تكلف شي