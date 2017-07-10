الصحافة الأرجنتينية تسلط الضوء إلى انتقال جوانكا إلى النصر - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

باتت صفقة انتقال كريستيان جوانكا إلى النصر، حديث الصحف الأرجنتينية.

وقالت صحيفة sinmordaza إن كريستيان جوانكا سيخوض تجربة جديدة في البطولات العربية مع النصر السعودي.

وأضافت أن المزيد من المشاركة المستمرة والتنافس القوي سيحصل عليه جوانكا الذي كانت محطته الأخيرة في إيميليك الإكوادوري.

وقالت صحيفة UNO على الرغم من رغبتهم في عودته إلى صفوف الفريق، إلا أن إدارة كولون الصينية فضلت العرض الإقتصادي المغري الذي قدمه لها نادي النصر السعودي للتفريط في خدمات جوانكا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوانكا كان مفتاح الفوز في عديد من مباريات الفريق، ما أدى لتمسك المدرب بخدماته،مضيفةً أن كولون لم يعد باستطاعته دفع راتبه في الفترة المقبلة، ما أجبره على قبول العرض السعودي.

ووافقت إدارة كولون على إعارة جوانكا لمدة عام واحد فقط مقابل 2 مليون ونصف المليون دولار أي مايعادل 9 مليون و300 ألف ريال سعودي.