الجيش التركي يقصف عفرين السورية ويدمر بنايات سكنية - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

قال المسؤول الإعلامي لوحدات حماية الشعب بعفرين روجهات روج، إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح نتيجة قصف الجيش التركي للقرى والبلدات التابعة لعفرين بريف حلب الشمالي الواقعة أقصى شمال غرب سوريا.

وأضاف روج، في اتصال مع ” سبوتنيك ” ، أن القصف التركي بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية والذي بدأ منذ نحو نصف ساعة لا يزال مستمراً وتسبب بتدمير عدد كبير من المباني السكنية واحتراق المحاصيل الزراعية والأراضي في تل رفعت، والشيخ عيسى، وحربل، وسد الشهباء.

ويشار إلى أن أنقرة أجرت مشاورات مع روسيا مع بدء عملية جديدة في سوريا.