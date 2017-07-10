شل: صادرات الغاز المسال القطرية لم تتأثر بالأزمة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قال مسؤول تنفيذي في رويال داتش شل، اليوم الإثنين، إن الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال ما زالت مستقرة رغم التوترات الجارية بين أكبر بلد مصدر للغاز المسال في العالم وجيرانه.

وقال ستيف هيل نائب الرئيس التنفيذي لتسويق وتجارة الغاز والطاقة في شل ” تدفقات الغاز المسال ما زالت مستقرة والشحنات تصل إلى السوق ” .

وشل من أكبر شركات تجارة الغاز المسال في العالم.

وقال خلال مناسبة لقطاع الطاقة في اسطنبول “قطر منتج للغاز المسال يعتمد عليه وذو كفاءة عالية ” .

كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمين الدوحة بدعم الإرهاب. وتنفي قطر تلك التهمة.

وقالت قطر يوم الاثنين إن صادراتها، شاملة الغاز المسال، إلى اليابان والهند وكوريا الجنوبية والصين لم تتأثر بالإجراءات المتخذة ضدها. وتشكل الصادرات المتجهة إلى الدول الآسيوية الأربع نحو ثلاثة أرباع إجمالي صادرات قطر.