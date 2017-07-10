بالفيديو.. وليد عبد الله للنصراويين: تذكروا هذه الكلمة جيداً - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

عبر مقطع فيديو قصير صوره وليد عبدالله حارس مرمى فريق النصر وجه فيه رسالة إلى جماهير العالمي وهو يقود سيارته.

وقال حارس النصر: انتهى كل شيء وبدأ كل شيء.. تذكروا هذه الكلمة جيداً.

وتفاعلت جماهير النصر مع رسالة الحارس قبل انخراطه في التدريبات مع زملائه بمعسكر تركيا، حيث أراد التأكيد على أن النصر سيكون له شكل مختلف في الموسم الكروي المقبل، خلافاً للمواسم السابقة.

