بالفيديو.. وليد عبد الله للنصراويين: تذكروا هذه الكلمة جيداً - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. وليد عبد الله للنصراويين: تذكروا هذه الكلمة جيداً
عبر مقطع فيديو قصير صوره وليد عبدالله حارس مرمى فريق النصر وجه فيه رسالة إلى جماهير العالمي وهو يقود سيارته.
وقال حارس النصر: انتهى كل شيء وبدأ كل شيء.. تذكروا هذه الكلمة جيداً.
وتفاعلت جماهير النصر مع رسالة الحارس قبل انخراطه في التدريبات مع زملائه بمعسكر تركيا، حيث أراد التأكيد على أن النصر سيكون له شكل مختلف في الموسم الكروي المقبل، خلافاً للمواسم السابقة.
ابو بدر الهلالي[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 8 ساعات
*وانت أنتهيت وبدأت غير قابل للإستهلاك إحمد ربك إنك وقعت معاهم ب ٢٠ مليووون😂🤣😂 والله العنزي في أسوا حالاتة أفضل منك مع إحتراماتي يا أركدش*
بس قلي من زبطك وطبخ الطبخة على خبيلان ودبستهم في عقدك!؟ حسين شيعان أفضل منك بمراحل ولكن شكل شيعان بيلحق بالعنزي قريبآ