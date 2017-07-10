اتحاد الكرة: النصر قادر على تسجيل لاعبين محترفين جدد - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة السعودي، أن نادي النصر قادر على تسجيل لاعبين محترفين جدد خلال الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تعليق عقوبة الحرمان من التسجيل لفترة واحدة من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي ما لم يكن هناك قرارات صادرة من غرفة فض المنازعات تمنعه من التسجيل حتى يسددها.

وأضاف المصدر أن أغلب أندية الدوري السعودي للمحترفين صادر بحقها قرارات مالية إلزامية من غرفة فض المنازعات يتطلب عليها الوفاء بها للأطراف المدعية لتتمكن من التسجيل.

وأشار إلى أن الأندية لن تعجز عن سداد المبالغ المالية كونها ليست كبيرة، متوقعاً أن تنهيها كل الأندية وتتمكن من التسجيل، باستثناء نادي الاتحاد لقرار الحرمان من التسجيل لفترتين الصادر من قبل الفيفا، حيث تنتظر إدارته ما سيؤول إليه الاستئناف المقدم من قبلها بالرفض أو القبول.

وبين المصدر أن لجنة الاحتراف لم يصلها شيء يتعلق بتسجيل أندية لاعبين جدد حتى الآن، كون الأمر يتطلب الوفاء بالالتزامات المالية التي عليها والشروط المتعلقة بالسماح لها بالتسجيل، مرجعاً الأمر بالطبيعي حيث تعودت الأندية السعودية على التسجيل في نهاية الفترة.

يذكر أن لائحة الاحتراف تغيرت هذا الموسم عن اللائحة السابقة وسيكون هناك ورش عمل الأسبوع المقبل تقيمها اللجنة للأندية لتوضيح اللائحة الجديدة.