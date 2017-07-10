أمريكية تسدد 222 ألف جنيه مصري لشحن 60 كلبا وقطة ضالة إلى نيويورك - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قامت راكبة أمريكية اليوم الإثنين بسداد 222 ألف جنيه قيمة شحن 60 كلبا وقطة ضالة إلى نيويورك قامت بجمعها من شوارع القاهرة لصالح إحدى جمعيات الرفق بالحيوان فى الولايات المتحدة فى واقعة تتكرر كل فترة ..

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة : قام مكتب تسفير سياحى متخصص فى شحن الحيوانات بإتخاذ الإجراءات اللازمة لشحن 60 كلبا وقطة ضالة قامت أمريكية بجمعها من شوارع القاهرة حيث تم فحص الحيوانات وإصدار شهادات صحية لسلامتهم طبقا لقواعد شحن الحيوانات بعد قيام فريق طبى بفحص والكشف على الحيوانات وتم سداد 222 ألف جنيه لمصر للطيران وشحن الحيوانات على رحلتها رقم 985 والمتجهة إلى نيويورك ..

يذكر أن ظاهرة شحن الحيوانات خاصة القطط والكلاب الضالة تتكرر كل فترة على رحلات مصر للطيران إلى نيويورك بصحبة عاملين فى جمعيات للرفق بالحيوانات فى عدة مدن وولايات أمريكية.