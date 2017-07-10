المملكة تعقد صفقة أسلحة مع روسيا بقيمة 3.5 مليار دولار - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال رئيس شركة حكومية روسية أن بلاده وقعت على اتفاق أولي مع المملكة، في مجال التعاون العسكري والتقني، بقيمة 3.5 مليار دولار،كما وضعت السعودية شروطاً لتنفيذ الاتفاق.

وأوضح رئيس مؤسسة ” روستيخ ” الروسية ” سيرغي تشيميزوف ” ، إن المملكة اشترطت لسريان هذا الاتفاق تزويدها بجزء من التقنيات، والشروع في التصنيع على أراضي المملكة.

وأشار تشيميزوفإلى أن موسكو تدرس ما يمكنها المشاركة به، مشيراً إلى أن أبسط شيء هو بناء مصنع لإنتاج الأسلحة الخفيفة، مثل بندقية الكلاشنيكوف وفقاً لوكالة الأنباء الروسية ” تاس ” .

ويذكرأن المملكة كانت قد وقعت عقوداً مع روسيا قبل خمس سنوات بقيمة 20 مليار دولار، إلا أنه تم وقف الاتفاقية قيام روسيا بتوريد منظومة ” إس – 300 ” للدفاع الجوي إلى إيران.