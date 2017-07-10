الخدمة المدنية تستقبل 250 مواطناً لاستكمال إجراءات ترشيحهم على الوظائف الهندسية - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

بدأت وزارة الخدمة المدنية صباح اليوم الأحد في استقبال 250 مواطناً من المتقدمين على الوظائف الهندسية والمعلن عنها في تاريخ 06-09-1438هـ ، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم ، والذي يستمر حتى يوم الخميس الموافق 1438/10/26.

ودعت الوزارة المرشحين إلى اصطحاب الوثائق التالية معهم :-

– الهوية الوطنية.

– أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

وأوضحت الوزارة أن المرشحين قد تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) ، أقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية ).

وشددت الوزارة على أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.