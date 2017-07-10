رفضت تلبية رغباته فقتلها والهاتف يكشفه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

وجهت النيابة العامة في دبي لرجل من الجنسية النيبالية تهمة قتل امرأة من موطنه، بعد العثور عليها ميتة خارج فيلا في تلال الإمارات بدبي.

وقبضت الشرطة على المشتبه به في الـ 21 من مايو من داخل الفيلا في منطقة البرشاء.

وتلقت غرفة العمليات التابعة لشرطة دبي تلقت اتصالا من مواطن باكستاني ذكر فيه أنه عثر على جثة امرأة بالقرب من فيلا، وإثر توجه الشرطة للموقع عثرت على الجثة في الحديقة خارج الفيلا.

وبينت التحقيقات أن المرأة التي قتلت كانت على علاقة بالرجل النيبالي، الذي يعمل عامل نظافة في الفيلا، وبمواجهته أقر المتهم بقتلها ولكنه لم يكن متعمداً.

وقال في إعترفاته أنهما تشاركا الغداء وممارسة الرذيلة قبل أن ينشب بينهما شجار إثر محاولته العودة إلى العمل فيما رفضت المجني عليها أن يبقى معها وبدأت بالصراخ .

فقام المتهم بإمساكها من عنقها بضع مرات قبل أن يحتجزها في الحمام ثم يعيدها لاحقا إلى غرفته، ويتوجه إلى عمله و فوجئ بعد عودته من العمل أن المرأة ماتت فأراد التخلص من الجثة فرماها خارج الفيلا بينما عثرت الشرطة على هاتف المرأة وأحذية لها ووشاحها في خزانة المتهم.