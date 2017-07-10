إسرائيل ترفض منح مرتزق قطر " الشنقيطي " الجنسية وحق اللجوء السياسي - صحيفة صدى الالكترونية

إسرائيل ترفض منح مرتزق قطر ” الشنقيطي ” الجنسية وحق اللجوء السياسي
رفضت الدولة العبرية منح الإعلامي محمد مختار الشنقيطي الجنسية الإسرائيلية أو منحه حق اللجوء السياسي والبقاء على الأراضي التي تحتلها.
يأتي الرفض الإسرائيلي بطلب الشنقيطي لدوافع أمنية وتحسبًا من تورطه في قضايا إرهابية قد تجد الدولة العبرية نفسها متورطة أمام المجتمع الدولي.
جدير بالذكر أن الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء الأسبق قد تعهد بحماية بعض الإعلاميين العرب ممن تم استقطابهم للعمل في الدوحة من أي ملاحقة قانونية دولية مقابل التحريض الإعلامي وذلك بعد أن أقنعهم بأنه بنفوذه يستطيع أن يساهم في حصولهم على جنسيات أخرى أو حق اللجوء السياسي في أي من الدول العظمى فيما لو تم ملاحقتهم قانونيًا من أي دولة عربية أو إقليمية.
مغابش[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 15 ساعة
خسيس عبدالدينار
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 15 ساعة
قال عليه الصلاة والسلام :
(( تعس عبد الدينار نعس عبد الدرهم …. )) الحديث ,,
,, هذا التعيس المعتوه من عبيد الدينار والدرهم , خل ابن جاسم ، ثعلب قطر وحراميها ، ينفعكم ،، أيها التعساء ,,
زائر[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 14 ساعة
وين المصدر
زائر[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 14 ساعة
نتمنى ان تكون صحيحة حتى ينقضي هذا التنظيم المفلس
ابو فاطمة الجهني[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 14 ساعة
الزائر الي يقول وين المصدر
المصدر تلقاه بدمار سوريا واليمن وليبيا واللاجئين والقتلى والمشردين والمغتصبات
والأرامل واليتامى
ولم يكتفوا بذلك بل يريدون دمار باقي الدول العربية بدعم الإرهاب من منابرهم الوسخة القذرة سواء قناة الجزيرة أو حساباتهم بالتويتر وغيرها
اللهم احمي بلاد المسلمين من شر هؤلاء الشرذمة لا بارك الله فيهم ولا في مساعيهم الإجرامية
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 14 ساعة
اللهم آمين ,,
,, صح لسانك ياابو فاطمه ,, ارجعته لمصدرٍ باالصوت والصوره ،،
,, والدم السايل الهادر على قارعة الطريق والبيوت المدموره ,,,
الكاتب[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 12 ساعة
دمار سىوريا واليمن اصبح بفعل الاخوان!
يعني الأسد والحوثي شرفاء؟
العالم بأجمعه شاهد على المأساة
ولن تنطلي عليه شماعة الاخوان
ابو فاطمة الجهني[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 10 ساعات
شماعة الإخوان بإذن الله سوف تكسر على رؤوسهم …يابو شماعة
شرارة دمار الدول كانت الربيع الغربي الإخواني
لابارك الله فيهم وفي من يدافع عنهم
000[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 10 ساعات
حتى احتلال الكويت كان بسبب الاخوان !!!!!!!
ابو فاطمة الجهني[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 8 ساعات
احتلال قطر من إيران وتركيا ضريبة من يضع يده بيد جماعة الإخوان الفاسدة !!!!!!! يا حلوف