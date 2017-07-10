إسرائيل ترفض منح مرتزق قطر " الشنقيطي " الجنسية وحق اللجوء السياسي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

رفضت الدولة العبرية منح الإعلامي محمد مختار الشنقيطي الجنسية الإسرائيلية أو منحه حق اللجوء السياسي والبقاء على الأراضي التي تحتلها.

يأتي الرفض الإسرائيلي بطلب الشنقيطي لدوافع أمنية وتحسبًا من تورطه في قضايا إرهابية قد تجد الدولة العبرية نفسها متورطة أمام المجتمع الدولي.

جدير بالذكر أن الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء الأسبق قد تعهد بحماية بعض الإعلاميين العرب ممن تم استقطابهم للعمل في الدوحة من أي ملاحقة قانونية دولية مقابل التحريض الإعلامي وذلك بعد أن أقنعهم بأنه بنفوذه يستطيع أن يساهم في حصولهم على جنسيات أخرى أو حق اللجوء السياسي في أي من الدول العظمى فيما لو تم ملاحقتهم قانونيًا من أي دولة عربية أو إقليمية.