 ضاحي خلفان: لماذا تجند قطر ٢٣ ألف مغرد لمهاجمة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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ضاحي خلفان: لماذا تجند قطر ٢٣ ألف مغرد لمهاجمة المملكة

ضاحي خلفان: لماذا تجند قطر ٢٣ ألف مغرد لمهاجمة المملكة
عادل الحربي(صدى):

واصل ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، الحكومة القطرية، تغريداته اليومية التي أعتاد عليها كامنصة إعلامية له لإرسال عدة رسائل قصيرة لقطر التي تدعم الإرهاب في المنطقة.

وقال ” خلفان ” ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” لماذا تجند قطر ٢٣ الف مغرد لمهاجمة السعودية ؟ أليس الاولى ان تهاجم قطر أعداء الأمة الاسلامية بدلا من حملتها على ارض الحرمين الشريفين ؟ .

وأضاف قائلاً: ” اليس واجبا على حكومة المخلوعين القطرية ان تقدم الاعتذار العلني عن مؤامراتها ومكائدها ضد المملكة الغالية ” .

وتابع قائلًا: ” أليس عيبا على حكومة المخلوعين حمد وحمد صناعة الغدر للاهل والجيران والاشقاء ” ، مشيرا إلى أن ” الى متى ستبقى دوحة المهزوم لا تشعر بحماقة اخطائها ؟.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 14 ساعة

تنتهى قطر بكف ايدى ايران وتركيا عن السباق لطلبات قطروعن تدخلها بالشئون العربية هذا إذ إستطعنا لذلك فقطرتأتى مهرولة : حكومة قطر مثل المستجير من الرمضى بالنار لن تدوم تركيا وإيران لقطر

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