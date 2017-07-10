ضاحي خلفان: لماذا تجند قطر ٢٣ ألف مغرد لمهاجمة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

واصل ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، الحكومة القطرية، تغريداته اليومية التي أعتاد عليها كامنصة إعلامية له لإرسال عدة رسائل قصيرة لقطر التي تدعم الإرهاب في المنطقة.

وقال ” خلفان ” ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” لماذا تجند قطر ٢٣ الف مغرد لمهاجمة السعودية ؟ أليس الاولى ان تهاجم قطر أعداء الأمة الاسلامية بدلا من حملتها على ارض الحرمين الشريفين ؟ .

وأضاف قائلاً: ” اليس واجبا على حكومة المخلوعين القطرية ان تقدم الاعتذار العلني عن مؤامراتها ومكائدها ضد المملكة الغالية ” .

وتابع قائلًا: ” أليس عيبا على حكومة المخلوعين حمد وحمد صناعة الغدر للاهل والجيران والاشقاء ” ، مشيرا إلى أن ” الى متى ستبقى دوحة المهزوم لا تشعر بحماقة اخطائها ؟.