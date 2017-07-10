ضاحي خلفان: لماذا تجند قطر ٢٣ ألف مغرد لمهاجمة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

ضاحي خلفان: لماذا تجند قطر ٢٣ ألف مغرد لمهاجمة المملكة
واصل ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، الحكومة القطرية، تغريداته اليومية التي أعتاد عليها كامنصة إعلامية له لإرسال عدة رسائل قصيرة لقطر التي تدعم الإرهاب في المنطقة.
وقال ” خلفان ” ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” لماذا تجند قطر ٢٣ الف مغرد لمهاجمة السعودية ؟ أليس الاولى ان تهاجم قطر أعداء الأمة الاسلامية بدلا من حملتها على ارض الحرمين الشريفين ؟ .
وأضاف قائلاً: ” اليس واجبا على حكومة المخلوعين القطرية ان تقدم الاعتذار العلني عن مؤامراتها ومكائدها ضد المملكة الغالية ” .
وتابع قائلًا: ” أليس عيبا على حكومة المخلوعين حمد وحمد صناعة الغدر للاهل والجيران والاشقاء ” ، مشيرا إلى أن ” الى متى ستبقى دوحة المهزوم لا تشعر بحماقة اخطائها ؟.
رعد ***[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 14 ساعة
تنتهى قطر بكف ايدى ايران وتركيا عن السباق لطلبات قطروعن تدخلها بالشئون العربية هذا إذ إستطعنا لذلك فقطرتأتى مهرولة : حكومة قطر مثل المستجير من الرمضى بالنار لن تدوم تركيا وإيران لقطر
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 13 ساعة
أشتغلتهم شغغغغغل مزبووووووط
فاضي موراي شي غيرهم😂😂😂