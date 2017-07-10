قطر تكشف عن نواياها بالانسحاب من مجلس التعاون - صحيفة صدى الالكترونية

قطر تكشف عن نواياها بالانسحاب من مجلس التعاون
كشفت مصادر قطرية عن نية الدوحة الانسحاب من مجلس التعاون الخليجى فى غضون ثلاثة أيام، فى محاولة لاستباق أى قرارات جديدة للدول الأربع الداعية لوقف دعم قطر للإرهاب.
وأضافت المصادر بالخارجية القطرية أن السياسات العربية الحالية لا توفر لها المناخ السياسى الملائم، حسب زعمها، مدعية أن المناخ فى مجلس التعاون الخليجى الحالى لا يساعدها على الاستمرار فى عضويته.
عبدالله[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 16 ساعة
كويس…جات منك يا جامع
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 16 ساعة
بيذلفون من أنفسهم لأنهم عارفين راح ينطردون طرد الكلاب
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1240 ] نشر منذ 15 ساعة
من باب ( أخرج بكرامتي قبل لا يطردوني )
متابع[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 15 ساعة
الى حيث القت برحلها ام قشعم
شاهد على العصر[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 15 ساعة
مايحدث بين الاشقاء امر مخجل
الدولتين الوحيددتين من يطبق نفس المذهب وهو المذهب الحنبلي السعودية وقطر
نتمنى ان يلم الشمل قريبا
فلم يحدث في تاريخ الخليج مثل هذه الازمة
حسبي الله على السوس الذي ينخر بين الاشقاء
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ 15 ساعة
قطر تكشف عن نواياها بالانسحاب من مجلس التعاون والله هذه الساعة المباركة في ستين دهية الباب يفوت جمل لامكان في مجلس التعاون الخليجي للخونه والمجرمين وراعين وداعمين الارهاب العالمي