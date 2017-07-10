قطر تكشف عن نواياها بالانسحاب من مجلس التعاون - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

كشفت مصادر قطرية عن نية الدوحة الانسحاب من مجلس التعاون الخليجى فى غضون ثلاثة أيام، فى محاولة لاستباق أى قرارات جديدة للدول الأربع الداعية لوقف دعم قطر للإرهاب.

وأضافت المصادر بالخارجية القطرية أن السياسات العربية الحالية لا توفر لها المناخ السياسى الملائم، حسب زعمها، مدعية أن المناخ فى مجلس التعاون الخليجى الحالى لا يساعدها على الاستمرار فى عضويته.