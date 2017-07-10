 قطر تكشف عن نواياها بالانسحاب من مجلس التعاون - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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قطر تكشف عن نواياها بالانسحاب من مجلس التعاون

قطر تكشف عن نواياها بالانسحاب من مجلس التعاون
الدوحة(صدى):

كشفت مصادر قطرية عن نية الدوحة الانسحاب من مجلس التعاون الخليجى فى غضون ثلاثة أيام، فى محاولة لاستباق أى قرارات جديدة للدول الأربع الداعية لوقف دعم قطر للإرهاب.

وأضافت المصادر بالخارجية القطرية أن السياسات العربية الحالية لا توفر لها المناخ السياسى الملائم، حسب زعمها، مدعية أن المناخ فى مجلس التعاون الخليجى الحالى لا يساعدها على الاستمرار فى عضويته.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 16 ساعة

كويس…جات منك يا جامع

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 15 ساعة

الى حيث القت برحلها ام قشعم

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 15 ساعة

مايحدث بين الاشقاء امر مخجل
الدولتين الوحيددتين من يطبق نفس المذهب وهو المذهب الحنبلي السعودية وقطر
نتمنى ان يلم الشمل قريبا
فلم يحدث في تاريخ الخليج مثل هذه الازمة
حسبي الله على السوس الذي ينخر بين الاشقاء

[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ 15 ساعة

قطر تكشف عن نواياها بالانسحاب من مجلس التعاون والله هذه الساعة المباركة في ستين دهية الباب يفوت جمل لامكان في مجلس التعاون الخليجي للخونه والمجرمين وراعين وداعمين الارهاب العالمي

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