 محترف الإتحاد: نعدكم بالبطولات - صحيفة صدى الالكترونية

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محترف الإتحاد: نعدكم بالبطولات

محترف الإتحاد: نعدكم بالبطولات
الرياض(صدى):

وعد لاعب نادي الاتحاد المصري محمود عبد المنعم ” كهربا ” جماهير فريقه بتقديم قصارى جهده في الموسم الجديد من أجل التتويج بالبطولات ولعب كهربا الموسم الماضي بقميص اتحاد جدة معارا من الزمالك الذي جدد إعارته لموسم جديد.

 

وأضاف كهربا بأنه سيعمل جاهدًا مع باقي زملائه اللاعبين من أجل تقديم مستوى فني ممتاز الموسم المقبل يتوج بالبطولات.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 8 ساعات

ياااا راااااقل متى ناديكم يسدد الديون المتراكمة على كل حال؟!!
والبطولات ما تعرف إلا الهلال يا قدع

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