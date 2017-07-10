 إسلام محارب يرفض الرحيل الى النصر - صحيفة صدى الالكترونية

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إسلام محارب يرفض الرحيل الى النصر

إسلام محارب يرفض الرحيل الى النصر
الرياض(صدى):

رفض لاعب فريق سموحة السكندري المصري إسلام محارب الانتقال إلى نادي النصر بداية من الموسم المقبل ومن المنتظر، أن ينتقل محارب إلى النادي الأهلي المصري بداية من الموسم المقبل، وفقًا لرغبة اللاعب.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1716 ] نشر منذ 14 ساعة

احسنت الأختيار

[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 8 ساعات

ما يبلها كلام اش جاب فريق الفقر جنب الأهلي المصري فرق بين السماء والأرض…
أحسنت الإختيار وبالتوفيق

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