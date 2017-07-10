إسلام محارب يرفض الرحيل الى النصر - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

رفض لاعب فريق سموحة السكندري المصري إسلام محارب الانتقال إلى نادي النصر بداية من الموسم المقبل ومن المنتظر، أن ينتقل محارب إلى النادي الأهلي المصري بداية من الموسم المقبل، وفقًا لرغبة اللاعب.