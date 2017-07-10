معاذ يوجه رسالة لإدارة وجماهير الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

وجه حسن معاذ، لاعب فريق الشباب السابق، الشكر لمجلس إدارة النادي، بعد توقيعه مخالصة مالية مساء الأحد.

ونشر معاذ، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر رسالة لجماهير وإدارة النادي وقال :” الحمدلله على ماكتب لنا، تم توقيع مخالصة من نادي الشباب الذي قضيت به مايقارب 15 سنة وأجمل أيامي التي لاتنسى “.

وأضاف :” حققت إنجازات وبطولات أفتخر بها وهذا عالم الاحتراف في كرة القدم “.

وأكمل :” كما أحب أن أشكر كل من وقف معي في مشواري الكروي منذ الصغر إلى الآن، كما أثمن وقفة أعضاء شرف ومنسوبي النادي وحرصهم على بقائي ولكن الظروف أحالت الى هذا القرار “.

وتابع :” كما أحب أن أشكر جمهور الشباب العريق على وقفاته معي، كما أحب أن أشكر الإدارات السابقة التي مرت على النادي “.

واتم معاذ رسالته :” كما أحب أن أشكر الرمز الشبابي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على كل ماقدمه لي من الصغر، لن أنساكم “.