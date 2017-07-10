برلماني: 50% من حالات الطلاق في مصر سببها الفيس بوك - صحيفة صدى الالكترونية

برلماني: 50% من حالات الطلاق في مصر سببها الفيس بوك
كشف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، عصام الصافي أن نسبة تزيد عن 50% من حالات الطلاق فى مصر، بجانب جرائم الشرف سببها الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعى خاصة الفيس بوك.
وأضاف أن الفيس بوك دمر الأسرة المصرية ولدينا وقائع رسمية وحالات متعددة ويجب أن تكون هناك وقفة حاسمة مع هذا الأمر، مؤكدًا على أن البرلمان يطالب الحكومة بسرعة إصدار مشروعها لقانون الجريمة الإلكترونية وأن يكون كل صفحة يتم إنشاؤها عبر السوشيال ميديا بالرقم القومى.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 13 ساعة
وحن فالمملكه٥٠%من حوادث الاطفال
سببها الواتس وسناب🤔
ينسون حتى نفوسهم وانهم مخلفين بزارين.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 12 ساعة
والله هم ادرى بأمورهم ولكن الفيس بوك والمواقع طلعت فضايح خيانات وسرقات واختطاف واغتصاب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يكفينا شر من به شر ، من كل شيء به شر او ضُر ,, آمين ,,