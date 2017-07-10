 يصلي داخل البحر - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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يصلي داخل البحر




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 12 ساعة

عاد إلا أمور الدين ابد لحد يقرب منها بالاستهزاء والضحك والسخرية..

[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 10 ساعات

؟؟؟ ياترى هل هو طالع من مستشفى شهار تهريب ، او انه بطريقه الى شهار ؟؟؟

,,, ارجو توضيح الأمور للأهميه ,,,

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