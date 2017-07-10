يصلي داخل البحر - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 11
يوليو
اهبل يبي يقلد المغربي قبل امس
بالله وش فيها لو تقدمت خطوتين وصليت على الشاطئ.
عاد إلا أمور الدين ابد لحد يقرب منها بالاستهزاء والضحك والسخرية..
؟؟؟ ياترى هل هو طالع من مستشفى شهار تهريب ، او انه بطريقه الى شهار ؟؟؟
,,, ارجو توضيح الأمور للأهميه ,,,
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 13 ساعة
اهبل يبي يقلد المغربي قبل امس
بالله وش فيها لو تقدمت خطوتين وصليت على الشاطئ.
نور[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 12 ساعة
عاد إلا أمور الدين ابد لحد يقرب منها بالاستهزاء والضحك والسخرية..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 10 ساعات
؟؟؟ ياترى هل هو طالع من مستشفى شهار تهريب ، او انه بطريقه الى شهار ؟؟؟
,,, ارجو توضيح الأمور للأهميه ,,,