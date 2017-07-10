استخراج إبرة خياطة من مريء طفل بمستشفى الولادة ببريدة - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

استخرج الفريق الطبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، إبرة خياطة من مريء طفل عمره 11 عاما.

وقال رئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى الدكتور عبدالعزيز الحربي، إن الطفل يتمتع بصحة جيدة بعد نجاح العملية، وناشد الأسر بضرورة الاهتمام بمتابعة الأطفال.