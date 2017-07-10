 استخراج إبرة خياطة من مريء طفل بمستشفى الولادة ببريدة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 11

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. استخراج إبرة خياطة من مريء طفل بمستشفى الولادة ببريدة

استخراج إبرة خياطة من مريء طفل بمستشفى الولادة ببريدة

استخراج إبرة خياطة من مريء طفل بمستشفى الولادة ببريدة
سالم المطيري(صدى):

استخرج الفريق الطبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، إبرة خياطة من مريء طفل عمره 11 عاما.

وقال رئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى الدكتور عبدالعزيز الحربي، إن الطفل يتمتع بصحة جيدة بعد نجاح العملية، وناشد الأسر بضرورة الاهتمام بمتابعة الأطفال.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *