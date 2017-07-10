استخراج إبرة خياطة من مريء طفل بمستشفى الولادة ببريدة - صحيفة صدى الالكترونية

استخراج إبرة خياطة من مريء طفل بمستشفى الولادة ببريدة
استخرج الفريق الطبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، إبرة خياطة من مريء طفل عمره 11 عاما.
وقال رئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى الدكتور عبدالعزيز الحربي، إن الطفل يتمتع بصحة جيدة بعد نجاح العملية، وناشد الأسر بضرورة الاهتمام بمتابعة الأطفال.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 13 ساعة
تناشد مين وتنصح مين
آباء إستراحة نت
وأمهات واتس وسناب
والطفل يعلف الإبر
ماخلى ابره ولا هلله الا وبلعها🤗