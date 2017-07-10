بالفيديو .. القرضاوي يعترف بتدمير قطر للشعوب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

وثق مقطع فيديوما يرصدة التاريخ الأن مما وصلت اليه الأوضاع في الوطن العربي والخليجي بالأخص حيث الخراب والدمار والإفلاس والحروب وتهجير وقتل ودمار اقتصادي، بسبب الثورات التي دعمتها قطر بأموالها وإعلامها من إذاعات وقنوات فضائية .

وظهر يوسف القرضاوي في مقطع فيديو يؤكد دعم قطر لثورات تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، مؤكدًا أن قطر دعمت الثورات في هذه الدول بإذاعاتها وتلفزيونها وبمالها ورجالها.

وقال القرضاوي في اختتام كلامه أن التاريخ سيذكرأن قطر دمرت دولاً وضللت الشعوب لقتل بعضهم البعض .