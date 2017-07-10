بالفيديو .. القرضاوي يعترف بتدمير قطر للشعوب - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. القرضاوي يعترف بتدمير قطر للشعوب
وثق مقطع فيديوما يرصدة التاريخ الأن مما وصلت اليه الأوضاع في الوطن العربي والخليجي بالأخص حيث الخراب والدمار والإفلاس والحروب وتهجير وقتل ودمار اقتصادي، بسبب الثورات التي دعمتها قطر بأموالها وإعلامها من إذاعات وقنوات فضائية .
وظهر يوسف القرضاوي في مقطع فيديو يؤكد دعم قطر لثورات تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، مؤكدًا أن قطر دعمت الثورات في هذه الدول بإذاعاتها وتلفزيونها وبمالها ورجالها.
وقال القرضاوي في اختتام كلامه أن التاريخ سيذكرأن قطر دمرت دولاً وضللت الشعوب لقتل بعضهم البعض .
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 13 ساعة
المرضاوي لاعن ابوخيرهم
تميم على موزه على الدب حمد
ولايقدرون يسوون له أي شي
شكله مدنبشهم🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 12 ساعة
لم ينطق القرضاوي منتلقاء نفسه ،،
,, بل الله سبجانه وتعالى أنطق الحق على لسان القرضاوي ،، من حيث يدرك القرضاوي او لايدرك مايقول ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 7 ساعات
مؤكدًا أن قطر دعمت الثورات في هذه الدول بإذاعاتها وتلفزيونها وبمالها ورجالها🙈🤔🤔
بدري تو الناس ، صبآح الخير ي «مطبلاوي» باشا😂😂