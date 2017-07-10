حسين عبدالغني: لن اعتزل وسأنتقل الى نادي مفاجأة - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 11
يوليو
طيب يعني بتنقل لنادي لتلعب ام لتشاكس المهم ربنا يوفقك
ههههه خلاص غثيتنا احتمال يلعبونك بريموت😂
الفيحاء
الله يوفقك ياكابتن
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نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1716 ] نشر منذ 14 ساعة
طيب يعني بتنقل لنادي لتلعب ام لتشاكس المهم ربنا يوفقك
صداوي[ عدد التعليقات: 1118 ] نشر منذ 10 ساعات
ههههه خلاص غثيتنا احتمال يلعبونك بريموت😂
Sami[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 9 ساعات
الفيحاء
ابوتركي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يوفقك ياكابتن