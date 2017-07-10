 حسين عبدالغني: لن اعتزل وسأنتقل الى نادي مفاجأة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 11

    يوليو

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حسين عبدالغني: لن اعتزل وسأنتقل الى نادي مفاجأة




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1716 ] نشر منذ 14 ساعة

طيب يعني بتنقل لنادي لتلعب ام لتشاكس المهم ربنا يوفقك

[ عدد التعليقات: 1118 ] نشر منذ 10 ساعات

ههههه خلاص غثيتنا احتمال يلعبونك بريموت😂

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 9 ساعات

الفيحاء

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 8 ساعات

الله يوفقك ياكابتن

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