مقتل 6 إرهابيين في جنوب مصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 6 إرهابين داخل إحدى الشق السكنية بأسيوط جنوب القاهرة، وذلك بعد تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الأمن، حيث عثر بالمكان على متفجرات معدة لأعمال إرهابية.

وقالت الداخلية فى بيان لها ، إنه توافرت معلومات تفيد إتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم داعش من إحدى الشقق السكنية بمحافظة أسيوط، وكراً تنظيمياً لهم والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات الوجه القبلى.

وأضافت أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد الوكر الذى يختبئ فيه العناصر وقامت القوات بمداهمته عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا، لكنهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتم التعامل معهم وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 6 عناصر إرهابية.