الحصيني يحذر من كتلة حرارة ثالثة في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات عبد العزيز الحصيني، إنه من المتوقع أن تتربع كتلة حرارة ثالثة على أجزاء واسعة من المملكة والخليج.

وأوضح في تغريدات له على «تويتر» ظهر اليوم، «بعد أن طرأ انخفاض طفيف في الحرارة الأيام الماضية متوقع كتلة حرارة ثالثة تتربع على أجزاء واسعة من المملكة والخليج متوقع أن تستمر أسبوعا كاملا من الأربعاء10/18هـ فاحفظوا أطفالكم من ضربات الشمس وذلك بعدم تعرضهم لأشعة الشمس بشكل مباشر من١٠ص الى ٤م».

وأضاف: «الحرارة العظمى المتوقعة على الوسطى في الظل من 44إلى 49 والشرقية من 43 إلى 51 والشمالية من 37 إلى 47 والغربية من 36 إلى 46 مئوية. والله أعلم».