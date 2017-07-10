⁠⁠⁠⁠⁠جيش الاحتلال يقتل فلسطينيًا بزعم محاولة دهس جنودهم - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

قال الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه قتل فلسطينيًا بالرصاص بزعم أنه حاول دهس عناصر من الجيش عند مفترق شرق ” غوش عتصيون ” الاستيطاني، شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح جيش الاحتلال إن ” المهاجم الفلسطيني حاول دهس عناصرنا عند مفترق تقوع شمال مدينة الخليل ” ، زاعمًا أنه خرج من سيارته مسلحًا بسكين محاولًا طعن أحد الجنود هناك.

وأضاف جيش الاحتلال أن الجندي أصيب بجروح طفيفة وأطلقت قواتنا النارعلى المهاجم الذي لقي مصرعه .