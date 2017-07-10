 ⁠⁠⁠⁠⁠جيش الاحتلال يقتل فلسطينيًا بزعم محاولة دهس جنودهم - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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⁠⁠⁠⁠⁠جيش الاحتلال يقتل فلسطينيًا بزعم محاولة دهس جنودهم

⁠⁠⁠⁠⁠جيش الاحتلال يقتل فلسطينيًا بزعم محاولة دهس جنودهم
القدس المحتلة(صدى):

قال الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه قتل فلسطينيًا بالرصاص بزعم أنه حاول دهس عناصر من الجيش عند مفترق شرق ” غوش عتصيون ” الاستيطاني، شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح جيش الاحتلال إن ” المهاجم الفلسطيني حاول دهس عناصرنا عند مفترق تقوع شمال مدينة الخليل ” ، زاعمًا أنه خرج من سيارته مسلحًا بسكين محاولًا طعن أحد الجنود هناك.
وأضاف جيش الاحتلال أن الجندي أصيب بجروح طفيفة وأطلقت قواتنا النارعلى المهاجم الذي لقي مصرعه .


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