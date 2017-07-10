وظائف شاغرة في مغسلة موتى عرعر بالأمانة الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

وظائف شاغرة في مغسلة موتى عرعر بالأمانة الشمالية
أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية حاجتها لشغل وظيفة مغسل ومغسلة موتى للعمل في عرعر.
واشترطت الأمانة أن تتوفر في المتقدم/ المتقدمة الشروط التالية:
1- المعرفة في مجال العمل من خلال العمل التطوعي.
2- أن يكون من سكان مدينة عرعر.
3- يقرأ ويكتب ويكون العمر من 35-45 عامًا.
4- لدية القدرة البدنية والنفسية.
ودعت الأمانة من تتوفر لديه هذه الشروط أن يتقدم لإدارة الموارد البشرية بالأمانة مصطحباً معه التالي :
1- صورة من الهوية الوطنية
2- إثبات سكن (صك المنزل- فاتورة كهرباء- مشهد من العمدة).
3- تزكية من أمام المسجد مصدقة من وزارة الشؤون الإسلامية للرجال.
وبيت أنه يتم استقبال الطلبات حتى تاريخ 11/11/1438 هـ.
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