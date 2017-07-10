 وظائف شاغرة في مغسلة موتى عرعر بالأمانة الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 11

    يوليو

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وظائف شاغرة في مغسلة موتى عرعر بالأمانة الشمالية

وظائف شاغرة في مغسلة موتى عرعر بالأمانة الشمالية
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية حاجتها لشغل وظيفة مغسل ومغسلة موتى للعمل في عرعر.

واشترطت الأمانة أن تتوفر في المتقدم/ المتقدمة الشروط التالية:
1- المعرفة في مجال العمل من خلال العمل التطوعي.
2- أن يكون من سكان مدينة عرعر.

3- يقرأ ويكتب ويكون العمر من 35-45 عامًا.
4- لدية القدرة البدنية والنفسية.

ودعت الأمانة من تتوفر لديه هذه الشروط أن يتقدم لإدارة الموارد البشرية بالأمانة مصطحباً معه التالي :
1- صورة من الهوية الوطنية
2- إثبات سكن (صك المنزل- فاتورة كهرباء- مشهد من العمدة).

3- تزكية من أمام المسجد مصدقة من وزارة الشؤون الإسلامية للرجال.
وبيت أنه يتم استقبال الطلبات حتى تاريخ 11/11/1438 هـ.


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