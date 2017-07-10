أكثر من ٣٠٠٠ عملية جراحية أجرتها مستشفيات منطقة الرياض في شهر رمضان والعيد - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

كشفت احصائية اصدرتها الصحة في منطقة الرياض تشير الى قيام مستشفيات المنطقة بإجراء ١٣٦٨ عملية روتينية بمختلف أنواعها للجنسين ” رجال، نساء وللأطفال ” خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر ، وأوضحت الإحصائية إلى إجراء ١٧٤٥ عملية طوارئ في الشهر ذاته.

وبينت أيضاً تنوع العمليات الجراحية التي أجريت للمرضى حيث تم إجراء عمليات الباطنة وعمليات الجهاز العصبي وعمليات جراحة في الجمجمة والمخ والنخاع الشوكي.

بالاضافة الى عمليات جهاز الغدد الصما، وعمليات الجهاز التنفسي، وعمليات الجهاز القلبي الوعائي، وعمليات لجهاز العظام وجهاز المسالك البولية، وعمليات الولادة القيصرية.