بالصور.. شارع الفن يدشن المرحلة الأولى من فعاليات نسخته الثانية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

دشن شارع الفن المرحلة الأولى من فعاليات نسخته الثانية ضمن مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م، بمشاركة نحو ٤٠ فنانا وفنانة في ٢٠ معرضا، بخلاف المناطق المفتوحة، وبإقبال كبير على زيارة موقعه الذي ينتصف المدينة.

وأوضح منظم الفعالية عوض آل زارب أنه في كل أسبوع سيشهد الموقع استضافة نفس العدد (٤٠ فنانا وفنانة).

وبينما أنجزت وضع المظلات في جزء من الشارع، قال آل زارب إن هناك تصميم في خارج المملكة للجزء الآخر، ينتظر أن تصل أغراضه خلال ١٠ أيام، مختلفة عن المظلات، تمتاز بجمالية فنية، توقع أن تخطف الأنظار.

وأبان آل زارب أن فعاليات شارع ستنظم، تشمل عروض تمثيل وخفة ورياضية وفن تشكيلي وأخرى مفاجأة، علاوة على تجهيز حديث لحديقة فنية بممر وسط مجسمات وأعمال فنية تخدم المكان، واستضافة استديوهات مفتوحة للمصورين.

وأضاف أن الشارع خصص به جداريات كبيرة، لرسم جزئيات تفاعلية من قبل الجمهور، من خلال ألوان مختلفة تشكل لوحة ضخمة عن أبها بشكل أسبوعي.

وختم آل زارب أن المرحلة الثالثة ستكون بعد الحج عبر إضافة النوافير الراقصة ليكون الشارع دائما لاستقبال المواهب ويكون مزارع سياحي وفني وثقافي.