اعتقال صحفي بريطاني بشبهة قتل زوجته في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

اعتقلت السلطات الأمنية في دبي صحافيا مخضرما وشهيرا للتحقيق معه بشأن شبهة قتل زوجته، مما أثار ضجة إعلامية في الإمارات.

من جانبه أعلن رئيس تحرير ” غلف نيوز ” ومدير نشرياتها التنفيذي، عبد الحميد أحمد، في بيان أن أسرة الصحيفة تلقت ببالغ الحزن نبأ العثور على جثة جين، عقيلة محررها العام فرنسيس ماثيو، الثلاثاء ليلا.

وتناولت صحف بريطانية الخبر وقالت إن أحمد أكد اعتقال ماثيو للتحقيق معه بشأن قتل زوجته، بعد العثور على جثتها في منزلهما بضاحية جميرا بدبي.

وقال زملاء فرنسيس في تصريحات صحفية، إن فرنسيس أبلغ السلطات بالحادث يوم الأربعاء، في حين أنها كانت متوفاة منذ الثلاثاء ليلا.

وأضافوا أنه على غير العادة، غاب عن مقر عمله في جريدة ” غلف نيوز ” الإماراتية قبل ورود تقارير بشأن الحادث.

يذكر أن فرنسيس في الخليج منذ عقد ثمانينيات القرن الماضي، وشغل منصب رئيس تحرير للصحيفة من 1995 حتى 2005 قبل أن يعين محررا عاما لها.