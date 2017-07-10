بالفيديو.. خالد الفيصل يزور ابن زيد بالمستشفى - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نشر مغردون عبر وسائل التواصل اليوم الأثنين مقطع فيديو يوضح زيارة مستشار خادم الحرمين وأمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لوكيل إمارة عسير سابقاً محمد بن زيد في المستشفى بجدة، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها جراء عملية دِسك.

وعلق سموه خلال حديثه مع ابن زيد على إجازة الموظفين التي تم تمديدها هذا العام بقوله ” أن الموظفين ملوا من طول الإجازة .”