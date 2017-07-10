شركة عبداللطيف جميل تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالرياض وجازان - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الفهد(صدى):

أعلنت شركة عبد اللطيف جميل المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة أو أعلى، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجازان.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1-أمين صندوق (الرياض).

2 – مسؤول خدمة عملاء (جازان).

وأوضحت الشركة، أنَ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2017م، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 1/ 8/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط الرابط التالي :

http://icareers.alj.com/en/job-search-results/