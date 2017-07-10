تفاصيل العثور على وثيقة سرية لداعش تمنع تداول خبر وفاة «البغدادي» - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

تداولت وسائل الإعلام العراقية، بحسب مصادر استخبارية، معلومات تفيد أن القوات الأمنية عثرت في الساحل الأيمن من مدينة الموصل على وثيقة تمنع تداول خبر مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت وسائل الإعلام، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم، أنه أثناء اقتحام القوات الأمنية لأحد مقرات التنظيم في الموصل، عثرت على وثيقة تظهر منع تداول خبر مقتل البغدادي «وتشدد على دولتهم باقية حتى وإن قتل البغدادي».

كما دعت الوثيقة عناصر التنظيم الإرهابي إلى الصبر والانصياع للأوامر التي تصدر إليهم من قياداتهم، لحين اجتياز المحنة والتعتيم على خبر مقتل البغدادي وعدم تداوله حتى لا تحدث الفوضى داخل صفوفهم، وتم تداول هذه الوثيقة بين قيادات داعش فقط.

يشار على أن العديد من وسائل الإعلام ولاسيما الروسية، تداولت أنباء مؤخرًا عن مقتل البغدادي إثر ضربة جوية روسية أواخر مايو الماضي في مدينة الرقة شمال سوريا، دون أن يصدر تأكيد رسمي بوفاة البغدادي من أي جهة.