الوزراء يوافق على إنشاء مدينة صناعية بالمنطقة الشرقية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم «مدينة الطاقة الصناعية».

كما قرر المجلس تخصيص أرض مساحتها خمسون كيلو متراً مربعاً من محجوزات شركة أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية لإقامة المدينة.

ووافق المجلس على العرض المقدم من شركة أرامكو المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة (الشركة المطورة )، وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها «الشركة المشغلة».

وأقر المجلس نقل ملكية جميع الأصول الثابتة التي تُطوّر في المدينة إلى الشركة المطورة بعد تأسيسها.