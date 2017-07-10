تعليم الرياض يجري حصرا للأحياء ذات الكثافة السكانية لافتتاح مدارس محدثة بها - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

أكدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على إجراء إدارة التخطيط المدرسي لعملية حصر شاملة للأحياء التي تعاني من كثافة عالية في أعداد الطلاب والطالبات لوضع الآلية المناسبة لإفتتاح مدارس محدثة في تلك الأحياء.

جاء ذلك ضمن توصيات اللجنة في اجتماعها الذي عُقد برئاسة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها قيام إدارة القيادة المدرسية بعقد ورش عمل مع جميع قائدي وقائدات لمناقشة الدليل الإجرائي وتزويدهم بنسخ منه.

وشددت اللجنة على متابعة وصول الكتب والاستفادة من موقع عين في حال تأخرها بالتنسيق مع إدارات الإشراف.

وأكدت اللجنة في اجتماعها على أهمية سد العجز إن وجد من معلمي مصادر التعلم ورواد النشاط حسب اللوائح المنظمة إضافة إلى قيام إدارة شؤون المعلمين بحصر شاغلي الوظائف التعليمية في الإدارة والأقسام لوضع آلية مناسبة لتسديد العجز في الميدان التعليمي بعد التنسيق مع الشؤون التعليمية والشؤون المدرسية في البنين والبنات.

كما أوصت اللجنة بأهمية قيام إدارة الاختبارات والقبول بتجهيز قاعتين لاستقبال المستفيدين والمستفيدات بعد التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.