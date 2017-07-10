البحرين تعرض انتهاكات قطر أمام البرلمان الأوروبي - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

قدم وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فى البحرين برئاسة سعيد بن محمد الفيحانى، خلال لقاء أجراه اليوم بالنائب بوخى عضو البرلمان الأوروبى من التشيك- فى مقر البرلمان الأوروبى فى فرنسا- ملف كامل حول تطورات مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر.

وأكد المسئول البحرينى أن الإجراءات التى اتخذتها البحرين والمملكة والإمارات ومصر، ضد قطر ” تندرج تحت إطار قطع العلاقات وليس الحصار كما تروج له اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى قطر.

وشدد على أن المقاطعة حق سيادى كفله القانون الدولى لحماية الأمن الوطنى من مخاطر الإرهاب الذى يعمل على تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما أكد أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر، راعت الجانب الإنسانى من خلال تخصيص خطوط ساخنة للأسر الخليجية المشتركة تقديرا منها للشعب القطرى.