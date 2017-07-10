لافروف: مستعدون لدعم عمليات الجيش السوري ضد الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

لافروف: مستعدون لدعم عمليات الجيش السوري ضد الإرهاب
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعم موسكو للمساعي الرامية إلى توحيد صفوف المعارضة السورية، وكذلك لبدء التعاون بين الجيش السوري والمعارضة في الحرب ضد الإرهاب.
واعتبر لافروف، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، اليوم الاثنين، أن تنفيذ الاتفاقات حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا سيسمح بزيادة فعالية محاربة الإرهاب وإطلاق عمليات مشتركة للقوات الحكومية والمعارضة المسلحة ضد الإرهابيين، مؤكدا أن القوات الجوية الفضائية الروسية ستدعم مثل هذه العمليات.
الواقع[ عدد التعليقات: 4692 ] نشر منذ 16 ساعة
حتى الرضيع من اهل السنة اصبح ارهابي ماذا فعل جيش بشار بأهل السنة والجماعة وأطفالهم ونسائهم لقد أبادهم وهجرهم وسحق مدنهم ورشها بالكيماوي امام أنظار دول العالم ومجلس الامم المتحدة والآن ايها الروسي القاتل تريد إكمال الناقص والله اكبر ارهابي