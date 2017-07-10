لافروف: مستعدون لدعم عمليات الجيش السوري ضد الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعم موسكو للمساعي الرامية إلى توحيد صفوف المعارضة السورية، وكذلك لبدء التعاون بين الجيش السوري والمعارضة في الحرب ضد الإرهاب.

واعتبر لافروف، خلال مؤتمر صحفي في موسكو، اليوم الاثنين، أن تنفيذ الاتفاقات حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا سيسمح بزيادة فعالية محاربة الإرهاب وإطلاق عمليات مشتركة للقوات الحكومية والمعارضة المسلحة ضد الإرهابيين، مؤكدا أن القوات الجوية الفضائية الروسية ستدعم مثل هذه العمليات.