التنمية الصناعية يوافق على تمويل 24 مشروعا بـ2.6 مليار ريال - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية، اجتماعا، برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وقد وافق المجلس على تمويل 24 مشروعاً صناعياً، تبلغ استثماراتها أكثر من مليارين وستمائة مليون ريال، بمبالغ تزيد على 691 مليون ريال.

وتوزعت المشروعات على العديد من القطاعات الصناعية، وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة، وتلبية متطلبات السوق، ودعم مسيرة الصناعة الوطنية المتنامية.

كما وافق المجلس على اتفاقيةٍ للتمويل المشترك، بين صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية، لدعم صناعة الأعلاف المُركّبة في المملكة، وذلك لضمــان تأمين احتياجات السوق المحلية من هذه الأعلاف، وتوحيد وتنسيق الجهود لتجنب الازدواجية.