بالفيديو.. لجين عمران تخدع صديقتها بمقلب مضحك - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لجين عمران تخدع صديقتها بمقلب مضحك
تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لشجار بالمزاح بين الإعلامية السعودية لجين عمران وصديقتها.
ورصد الفيديو قيام عمران بإيقاع رفيقتها بمقلب بعد ان باغتتها خلال خروجها من الغرفة، صارخة بها على حين غرة.
ودخلت ” ضحية لجين ” في نوبة من الخوف إذ بدات تصرخ عالياً، في حين بدأت عمران بالضحك الشديد.
وأوضحت سبب المقلب مشيرةً الى أنه ثأر قديم قائلةً: ” تستاهلين حق الكيكية يوم خبصتي فيها وجهي “.
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9859 ] نشر منذ 17 ساعة
طيب ليش قفلتي التصوير يوم سلمت على خدود الدكتور بعض المتجنسات وقحات مجرد مظاهر
بنت الديره[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 13 ساعة
هذا الدكتور دائما يتصورون معه شكله طبيب العائله يعالجهم اذا فيه حد عنده حراره ولو انهم تعبانين على طول وحرارتهم مرتفعه الله يشفيهم ويهديهم ويجنبنا مااصابهم
خالد[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 12 ساعة
تجمعو عجايز ام بي سي الله يخارج منهم
الابهاوي[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 4 ساعات
يلعن شكلهم خوفوني من الصيحه
وحوش اه اه من كشف عليهم
ياحظك يا دكتور على طول عندهم
مسكين انا امسك سرى ساعات حتى اوصل للدكتور
وكمان ينفخ فيه وعطيني حبة فلترين والباب