بالفيديو.. لجين عمران تخدع صديقتها بمقلب مضحك - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لشجار بالمزاح بين الإعلامية السعودية لجين عمران وصديقتها.

ورصد الفيديو قيام عمران بإيقاع رفيقتها بمقلب بعد ان باغتتها خلال خروجها من الغرفة، صارخة بها على حين غرة.

ودخلت ” ضحية لجين ” في نوبة من الخوف إذ بدات تصرخ عالياً، في حين بدأت عمران بالضحك الشديد.

وأوضحت سبب المقلب مشيرةً الى أنه ثأر قديم قائلةً: ” تستاهلين حق الكيكية يوم خبصتي فيها وجهي “.