بالفيديو.. دنيا بطمة في زيارة لعائلة زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. دنيا بطمة في زيارة لعائلة زوجها
تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المغربية دنيا بطمة أثناء زيارتها منزل والد زوجها البحريني محمد الترك، وابنتهما الأولى غزل .
ورصد الفيديو قيام بطمة أثناء تناولها الطعام مع عائلة زوجها وسط جو مليء بالبهجة والسعادة الأسرية.
ابو راكان[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 16 ساعة
ليش العنفصه ذي لازم تبرز
غرام[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 16 ساعة
هذي راحت تزور المرايه اللي ببيتهم 😂😂😂😂
بنت الديره[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 13 ساعة
قرود متجمعة على موز لاشكل ولا مضمون حلا الي كانت محلية العائلة كلها ماشاء الله عليها جمال رباني طبيعي تشبة علا الفارس مو الفقمه هي واختها السنجاب هذا وهم مسوين عمليات تجميل بفلوس حلا الله يحفظها وينصرها اللهم عليك بكل ظالم مستبد اللهم عليك بكل ظالم جبار
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 13 ساعة
قايل لكم ركبوا كيلونات اصلية⚒️🔐🔑
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
خالد[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 13 ساعة
اشغلتمونا بهذى …….كل يوم من زين وجهها
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 13 ساعة
اعوذ بالله من ذا الوجيه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 9 ساعات
وبعدين 😐
علي[ عدد التعليقات: 1014 ] نشر منذ 54 دقيقة
وأبو زوجها ؟؟؟
أثاري العائلة كلها هشك بشك ويالله السلامة . !!!