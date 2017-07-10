شركة آبل تحسم مشاكل التخزين على هواتف آيفون قريباً - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تحسم شركة آبل مشكلة التخزين التي تواجه مستخدمي هواتف آيفون قريباً ، إذ ستدعم الشركة الأميركية هواتفها المقبلة بصيغة جديدة للصور تحمل اسم HEIF بنظام التشغيل الجديد ios 11 والذي سيحل محل صيغة JPEG، لذا عرض الموقع الأميركي Gadgetsnow عدداً من المعلومات عن هذه التقنية الجديدة.

1 – يعد HEIF أو ملف الصورة عالي الكفاءة شبيهاً بـ JPEG لكنه أحدث وأقل شهرة.

2 – على الرغم من أن HEIF يستخدم بيانات وحجماً أقل من JPEG ،لكنه يحافظ على جودة الصورة سليمة.

3 – لا يأخذ HEIF مساحة تخزين أقل فقط، بل يؤدى إلى تحسين الصور بالمقارنة مع JPEG.

4 – سيتمكن مستخدمو هواتف آيفون مشاركة صور HEIF مع آيفون آخر إذا وجدت التوافق المناسب، وإلا سيتم تحويل الصورة إلى JPEG قبل المشاركة.

5 – واحدة من الجوانب السلبية الرئيسية لـ HEIF هو أنه غير معتمد من قبل معظم المنصات، لأنه حديث.