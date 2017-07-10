الموت يغيب " الحداري " عن 98 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

الموت يغيب ” الحداري ” عن 98 عاما
توفى، اليوم، الشاعر الكبير محمد بن شبيب الحداري السليمي الحربي؛ عن عمر يناهز 98 عاماً.
وقال ” الحداري ” ؛ وهو من مواليد عام 1340هـ, الشعر في وقتٍ مبكرٍ من عمره, وأجاد شعر المحاورة والنظم إلا أنه اعتزل المحاورة أخيراً، وبقي يقول النظم بجميع أنواعه وأغراضه.
يُشار إلى أن ” الحداري ” ؛ شاعر مخضرم يمتاز شعره بجزالة اللفظ وسهولة الحفظ، ورغم بُعده عن الإعلام إلا أن شعره انتشر بين الناس نظراً لجزالته.
وذهبت بعض قصائده مضرب أمثال كالبيت الذي يقول فيه:
” من قال بالناس قالو به ** ومن عال تاتيه عيالي ” .
ومن أبياته المشهورة:
” ماحيٍ الا مقتفيه المماتي ** ولا شب إلا بعده العجز والشيب
ولا بد ما تقضي ليال الحياتي ** أمرض وأطيب وعقبه أمرض ولا أطيب ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 17 ساعة
رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته والهم ابناءه وكافة عشيرته وذويه الصبر والسلوان ,, آمين ,,
,, محمد الحداري شاعر لايُشق له غبار وقد تطرق للشعر منذ الصغر وأوقف من يكبروه سناً ، وتغلب عليهم في الجزاله وإصابة المعنى والحكمه ،، وفي شعره إعجاب وجاذبيه لا يحسها إلا متذوق الشعر ,, رحمه الله رحمة واسعه ,, آمين ,,