الموت يغيب " الحداري " عن 98 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

توفى، اليوم، الشاعر الكبير محمد بن شبيب الحداري السليمي الحربي؛ عن عمر يناهز 98 عاماً.

وقال ” الحداري ” ؛ وهو من مواليد عام 1340هـ, الشعر في وقتٍ مبكرٍ من عمره, وأجاد شعر المحاورة والنظم إلا أنه اعتزل المحاورة أخيراً، وبقي يقول النظم بجميع أنواعه وأغراضه.

يُشار إلى أن ” الحداري ” ؛ شاعر مخضرم يمتاز شعره بجزالة اللفظ وسهولة الحفظ، ورغم بُعده عن الإعلام إلا أن شعره انتشر بين الناس نظراً لجزالته.

وذهبت بعض قصائده مضرب أمثال كالبيت الذي يقول فيه:

” من قال بالناس قالو به ** ومن عال تاتيه عيالي ” .

ومن أبياته المشهورة:

” ماحيٍ الا مقتفيه المماتي ** ولا شب إلا بعده العجز والشيب

ولا بد ما تقضي ليال الحياتي ** أمرض وأطيب وعقبه أمرض ولا أطيب ” .