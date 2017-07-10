 الهيئة الملكيّة في الجبيل تُعلن عن وظائف شاغرة للجنسين - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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الهيئة الملكيّة في الجبيل تُعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

الهيئة الملكيّة في الجبيل تُعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

وفرت الهيئة الملكيّة بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، 7 وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة الدكتوراه بعدد من التخصصات، وذلك للعمل في كلية الجبيل الجامعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ ذلك وفق الوظائف والتخصصات التالية:
1- أستاذ مساعد، محاضر، مدرس في اللغة الإنجليزية – (عدد 5 وظائف / للنساء).
2- أستاذ مساعد في الرياضيات – (للنساء).
3- أستاذ مساعد في الرياضيات – (للرجال).
وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 8/ 9/ 2017م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 17 ساعة

موفقين خير ,,

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