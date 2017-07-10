الشورى يطالب بتشجيع القطاع الخاص على إنشاء أندية لياقة للنساء - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للرياضة بتكثيف برامج الرياضة المجتمعية للشباب ذكورًا وإناثًا لتصل إلى كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، مطالبًا بتشجيع القطاع الخاص على إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية، وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة.

وطلب الشورى من هيئة الرياضة أن تدرج في تقاريرها القادمة أقسامًا مدعومة بالأرقام لواقع تطور الرياضة في المجتمع، ومنها الرياضة للنساء، ومده بمعلومات عن مراكز ترتيب منتخباتنا السعودية في كافة الألعاب ونتائج المشاركات في البطولات القارية والعالمية.

ووافق على مشروع مذكرة التعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي الأفغانية، وكذلك إضافة عقوبة التشهير لبعض مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

وطالب المجلس صندوق الموارد البشرية -بشكل دوري- بدراسة مدى رضى جميع الشرائح المستفيدة من خدماته، وأن تضمّن نتائجها في التقارير السنوية للصندوق، وبربط أدائه ومصروفاته بخطة استراتيجية لمعالجة البطالة، وتوليد الوظائف حسب قطاعات الأعمال المختلفة.

كما طالب برفع نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في كليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينب،وشدد على الهيئة الملكية للجبيل وينبع سرعة إدارتها وتشغيلها لمدينة جازان الاقتصادية، وتضمين تقاريرها القادمة خطتها وبرنامجها الزمني لذلك، وإعادة تشغيل مطار الجبيل، والتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك.

وأكد الشورى على قراره السابق الذي نص على متابعة توظيف العمالة الوطنية مكان العمالة الأجنبية في المصانع والشركات العاملة في مدنها.