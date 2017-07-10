بالفيديو .. نهب المحلات في هامبورج خلال قمة العشرين - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. نهب المحلات في هامبورج خلال قمة العشرين
كشف مقطع فيديوشهد انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي تعرض العديد من المحلات في هامبورج للسرقة، خلال قمة العشرين.
وحيث استغل البعض حالة الانفلات الأمني خلال الاحتجاجات المناهضة التي شهدتها قمة العشرين في ألمانيا، وقاموا بالسطو على المحلات ونهبها.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 18 ساعة
هذا دليل قاطع ان البشرية و العقل البشرى واحد ولا يختلف ان كان المانيا أو أفريقيا المهم هنا هو الانظباط و قوة القانون وان حدثت حالة من الانفلات الأمني خلال أى احتجاجات فانه لا يوجد فرق ان كانت في ألمانيا او بلاد الواق واق فان البشر واحد وسوف يقوم بالسطو على المحلات ونهبها.
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 ساعة
لا فض فوك يا طاهر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 17 ساعة
هكذا هي الحال في حال وجود الفوضى ،،،
،،، القوي يأكل الضعيف ,,
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 8 ساعات
أستغل البعض حالة الإنفلات الأمني خلال الإحتجاجات •__• 😂😂اللصوص ماكذبوا خبر ، مصائب قوم عند قوم فوائد.