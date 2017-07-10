بالفيديو .. نهب المحلات في هامبورج خلال قمة العشرين - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

كشف مقطع فيديوشهد انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي تعرض العديد من المحلات في هامبورج للسرقة، خلال قمة العشرين.

وحيث استغل البعض حالة الانفلات الأمني خلال الاحتجاجات المناهضة التي شهدتها قمة العشرين في ألمانيا، وقاموا بالسطو على المحلات ونهبها.

