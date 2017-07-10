الذهب ينخفض إلى أقل مستوى في 4 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إلى أقل مستوى في نحو أربعة أشهر، بعد أن عززت أحدث بيانات الوظائف الأمريكية أسواق الأسهم وعائدات أذون الخزانة مما قلص الطلب على الذهب الذي يعد ملاذاً أمناً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1207.03 دولار للأوقية (الأونصة).

وكان قد لامس في وقت سابق أقل مستوى منذ الخامس عشر من مارس عند 1204.45 دولار. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية تسليم أغسطس 0.3 بالمئة إلى 1206.20 دولار للأوقية.

وعن أسعار المعادن الأخرى، هبط السعر الفوري للفضة نحو اثنين بالمئة إلى 15.27 دولار للأوقية.وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 836.18 دولار للأوقية بعد أن سجل أقل مستوي منذ الثاني من يونيو يوم الجمعة. وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 899 دولارا للأوقية وكان قد لامس أقل مستوى منذ الرابع من مايو خلال الجلسة.