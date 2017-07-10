بالصور.. حرس الحدود بجازان لـ«الصيادين»: احذروا الإبحار في هذا التوقيت - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

قالت قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، إن المنطقة تشهد تقلبات جوية ونشاطا للرياح السطحية وعواصف رملية، محذرة الصيادين والمتنزهين من الإبحار خلال هذه الفترة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم قيادة حرس الحدود لمنطقة جازان النقيب عامر بن عبدالرحمن الشهراني، أن قائد المنطقة اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، وجه كل القطاعات والوحدات البحرية بتكثيف جهودها خلال هذه الفترة والتي تشهد تقلبات جوية وأتربة مثارة؛ بهدف تقديم جميع الخدمات لمرتادي البحر والشواطئ من الصيادين والمتنزهين.

وأضاف: حرس الحدود يقوم بشكل يومي بالتنسيق مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة لاستطلاع حالة الطقس تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة بخصوص السماح لوسائط الصيد والنزهة بالإبحار من عدمه بناء على معطيات حالة الطقس.

وأردف: يتولى حرس الحدود كذلك التفتيش الدقيق على وسائط ” الصيد والنزهة ” قبل التصريح لها؛ للتأكد من توفر وسائل وأدوات السلامة، وكذلك يتم تحديد مواقع محددة لوسائط الصيد والنزهة ضِمن التصريح؛ ليتم -بناءً عليه- متابعة حالة الوسائط وتحريك الدوريات لمواقعها في حالة التأخر عن العودة في الوقت المحدد.

